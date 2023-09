Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a avertizat miercuri ca ministrii care nu fac analize serioase in ceea ce priveste reducerea posturilor de sefi si nivelul salariilor „pleaca urgent acasa”.

- Pentru a fi atinsa neutralitatea climatica (nivel zero al emisiilor nete de gaze cu efect de camp) la nivel global pana in 2050, producția de energie regenerabila ar trebui sa creasca de opt ori fața de nivelul din 2021, iar investițiile anuale in sistemele de distribuție sa se tripleze, arata o analiza…

- Canicula, seceta, incendii de vegetație și inundații - Europa e prada fenomenelor meteo extreme. Acestea vor deveni noua normalitate, atrag atenția experții in schimbari climatice. Peste Ocean, mai multe state americane se confrunta cu furtuni deosebit de violente și ploi diluviene.

- Temperaturile extreme care au lovit Romania in ultimele zile au venit și cu un consum-record de energie electrica. Asta pentru ca toata lumea a pornit aparatele de aer condiționat. Experții atrag atenția ca acesta poate fi periculos.

- Autoritațile de reglementare in domeniul sanatații sunt indemnate sa aprobe rapid doua medicamente pentru demența care schimba regulile jocului, pentru a se asigura ca milioane de persoane care ar putea beneficia de ele nu sunt „lasate in incertitudine”, dupa ce au fost obținute noi date uimitoare din…

- Femeile și fetele sunt responsabile pentru aducerea apei in șapte din zece gospodarii care nu au rezerve in incinta, potrivit primei analize aprofundate a inegalitaților de gen in ceea ce privește apa potabila, salubritatea și igiena (WASH – Water, Sanitation and Hygiene) in gospodariiLa nivel global,…

- Wendy Rush, care este casatorita cu Stockton Rush, directorul executiv al companiei OceanGate si pilotul de la bordul submersibilului Titan, este descendenta unui cuplu care si-a pierdut viata la bordul celebrei nave Titanic, scrie News.ro, care preia New York Times.Wendy Rush este stra-stranepoata…

- In viitorul nu foarte indepartat am putea sa ne incalzim si sa gatim la aragaz cu ajutorul hidrogenului. La Medias a fost testata prima mini-retea de distribuție care folosește un amestec de gaze naturale și hidrogen.