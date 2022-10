„Criza climatică ne ucide”. Experții denunță dependența omenirii de combustibilii fosili Dependența de combustibilii fosili pune in pericol sanatatea oamenilor, potrivit unui studiu anual publicat, miercuri, de 99 de experți din 51 de instituții mondiale. Aceasta constatare alarmanta vine cu doar cateva zile inainte de deschiderea reuniunii ONU privind clima COP27. Experții medicali internaționali au denunțat miercuri, dependența excesiva a lumii de combustibilii fosili ca fiind […] The post „Criza climatica ne ucide”. Experții denunța dependența omenirii de combustibilii fosili first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Recolta de crabi de zapada din Alaska a fost anulata pentru prima data in istorie, dupa ce miliarde de crustacee au disparut din apele reci ale Marii Bering in ultimii ani, transmite CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Scurgerile de gaze din conductele Nord Stream 1 și 2 din Marea Baltica sunt extrem de periculoase pentru clima. Experții de mediu și Agenția Daneza pentru Energie avertizeaza despre riscul unei „bombe climatice”. Mai mult de jumatate din gazul din conducte a intrat in atmosfera.

- Criza economica iși spune cuvintul, iar ratele la banci au crescut atit de mult incit le taie cheful basarabenilor sa mai faca imprumuturi. Conform Bancii Naționale, in septembrie au fost cu șapte la suta mai puține acordari de credite fața de luna august. Experții spun ca este un fenomen așteptat,…

- Anul acesta, criza globala de energie a impins mai multe persoane sa ia masuri drastice in privinta economiilor la curent. Administrarea eficienta a finantelor personale, dar si a consumului de energie electrica a devenit un subiect din ce in ce mai discutat atat la nivel de consumator, cat si la nivel…

- Uniunea Europeana continua sa faca pași importanți pentru a reduce dependența de combustibilii fosili. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat ca UE va inființa o banca destinata dezvoltarii hidrogenului.

- Politicienii suedezi ignora criza climatica in campania electorala pentru alegerile generale din 11 septembrie si o trateaza mai degraba ca si cum ar fi doar o problema si nu o amenintare pentru vietile oamenilor, a declarat activista de mediu Greta Thunberg, relateaza Reuters. Fii la curent…

- O analiza realizata de un institut de sociologie din Franța a pus in atenția opiniei publice cele mai periculoase riscuri pe care le are de infruntat omenirea in aceasta a doua decada a secolului 21. Fara a realiza un top, intrucat impactul tuturor acesto

- Imagini uimitoare filmate cu drona, surprinse in largul coastei Africii de Sud, arata trei balene ucigașe care ucid un mare rechin alb. Ani de zile cercetatorii au incercat sa afle cum au ajuns unii rechini albi pe plaja sfașiați și cu ficatul mancat și care este motivul migrației masive a lor din zona.…