Stiri pe aceeasi tema

- ITM Botoșani: Masuri ce trebuie luate de angajatori in perioadele cu temperaturi extreme pozitive Avand in vedere ca in perioada iulie-septembrie 2023, pe teritoriul Romaniei sunt prognozate de catre Administratia Nationala de Meteorologie temperaturi ridicate extreme, angajatorii vor avea in vedere…

- Inspecția Muncii a inceput verificarea modului de respectare a prevederilor O.U.G. nr. 99/2000, privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor incadrate in munca. In conformitate cu prevederile ordonantei sus-mentionate, angajatorii sunt obligati…

- Obligațiile angajatorilor pe perioada caniculei. Amenzi mari pentru nerespectarea masurilor de protectie a angajatilor Angajatorii care nu respecta prevederile Ordonantei privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia angajatilor pot fi amendati cu sume cuprinse…

- Amenzi intre 1.500 si 2.500 de lei pentru nerespectarea masurilor de protectie a angajatilor pe perioada caniculei Conform Inspecției Muncii, angajatorii care nu respecta prevederile Ordonanței privind masurile de protecție a angajaților in perioadele cu temperaturi extreme pot fi sancționați cu amenzi…

- Un nou studiu asupra capușelor, realizat de Universitatea de Stat din Washington, a aratat ca, spre deosebire de ceea ce se știa, capușele cu picioare negre (Ixodes scapularis) pot supraviețui la frig și caldura extreme. Studiul arata ca doar larvele capușelor nu sunt capabile sa supraviețuiasca perioadelor…

- ANM a emis prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, perioada 5 iunie - 3 iulie. Urmeaza zile cu vreme calda și temperaturi potrivite pentru data din calendar, insa sunt prognozate și multe ploi, in special in prima parte a lunii.

- Meteorologii anunta vineri temperaturi usor mai ridicate decat cele normale in primle trei saptamani din iunie, in mai multe regiuni.Potrivit prognozei ANM, in urmatoarele patru saptamani sunt așteptate ploi, vijelii puternice, grindina, tunete si fulgere. Vor fi perioade cu averse insotite de descarcari…

- Meteorologii anunța ca in urmatoarele patru saptamani va fi vreme frumoasa in intreaga țara. Pana la jumatatea lunii iunie vor fi perioade cu ploi in diferite zone ale țarii, dar și temperaturi placute.