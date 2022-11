Criza climatică: Belgia a promis că va acorda fonduri Mozambicului pentru 'pierderi și daune' Belgia a promis ca va acorda fonduri Mozambicului pentru „pierderi și daune" cauzate de schimbarile climatice devenind astfel al treilea stat din lume care anunța ca va ajuta țarile sarace. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

