Criza cipurilor trage piaţa smartphone-urilor în jos Analiza facuta de Canalys pentru ultimul trimestru vine sa confirme una dintre predictiile analistilor, anume ca, in primul rand, criza acuta de cipuri, care va mai tine cativa ani, va afecta micii producatori de smartphone-uri. Fata de aceeasi perioada a anului trecut, piata smartphone-urilor a scazut cu 6%. Insa, din top 5, Samsung si Xiaomi si-au mentinut cota de piata, in vreme ce Apple, Vivo si Oppo au crescut usor. Samsung si-a pastrat prima pozitie, ramanand cu 23% din piata. Pe locul doi revine Apple, dupa ce a crescut cu 3%, ajungand la 15% din piata, si a facut rocada cu Xiaomi. Xiaomi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

