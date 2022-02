In ianuarie, au fost livrate 32,4 milioane de smartphone-uri in China, conform datelor furnizate chiar de China Academy of Information and Communications.Comparat cu cele 39,6 milioane de smartphone-uri livrate in ianuarie 2021, nivelul de anul acesta este cu 18,2% mai redus. De vina pentru aceasta scadere importanta este criza cipurilor cu care producatorii de smartphone-uri, la fel ca cei de automobile, se confrunta deja de mai multa vreme. Stocurile sunt reduse, iar timpii de asteptare sunt mari in cazul mai multor tipuri de cipuri, inclusiv cele care gestioneaza consumul de energie, producatorii…