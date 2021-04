Criza cipurilor, dublă lovitură Atat giganții tehnologici cat și companii auto de pe trei continente simt ca se inrautațește penuria de semiconductori și reduc vanzarile și producția. Honda Motor a spus ca va opri producția la trei fabrici din Japonia timp de șase zile luna viitoare. BMW a semnalat ca va intrerupe producția de autoturisme Mini la fabrica sa […] The post Criza cipurilor, dubla lovitura first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu va intra intr-o criza alimentara, cel putin nu in viitorul apropiat, a declarat ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, care a afirmat ca, totuși, ne confruntam cu o criza a carnii de porc, din cauza pestei porcine africane. „Credinta mea este ca nu ne paste o criza alimentara,…

- Productia de vaccinuri fabricate in Franta impotriva maladiei COVID-19 va demara miercuri, la compania subcontractanta Delpharm, a anuntat luni Ministerul francez al Economiei si Finantelor, confirmand o serie de informatii aparute in presa, relateaza AFP. "Productia va incepe in aceasta saptamana,…

- Pe masura ce guvernele fac eforturi pentru a limita raspandirea noilor tulpini din ce in ce mai contagioase ale virusului Covid-19, industria turismului spera la o redresare economica. Cu toate acestea, „permisele de calatorie” sau „pașapoartele de vaccin” nu sunt suficiente in relansarea turismului…

- Mijlocașul Valentin Borcea (18 ani) a marcat doua goluri superbe in remiza dintre FC Voluntari 2 și Dinamo 2, scor 3-3. Meciul a facut parte din etapa cu numarul 12 a actualului sezon de Liga 3. Poli Iași - Dinamo e liveTEXT AICI, de la ora 20:30 Valentin Borcea a fost unul dintre fotbaliștii U21…

- Nicolae Stanciu (27 de ani) a marcat doua goluri in victoria obținuta de Slavia Praga pe terenul lui Slovacko, scor 3-2. Nicolae Stanciu confirma forma buna din ultima perioada. Dupa centrarea ideala de gol din Europa League, contra lui Leicester, internaționalul roman a trecut și la finalizare. ...

- ​Una dintre cele mai mari companii auto este printre puținele care, cel puțin pâna acum, au reușit sa evite opriri ale producției din cauza crizei microprocesoarelor care va face ca producția mondiala sa fie cu cel puțin un milion de unitați mai mica în lume. Hyundai-Kia a cumparat când…

- CHIȘINAU, 25 feb - Sputnik. In replica la solicitarea Statului Major, prim-ministrul Nikol Pashinian a anunțat ca aceasta este o tentativa de lovitura de stat și a chemat cetațenii sa se adune in Piața Republicii. Insa o parte dintre locuitorii Erevanului blocheaza strazile capitalei, cerand…

- General Motors (GM) a devenit ultimul dintre producatorii auto afectati de lipsa semiconductorilor, anuntand, miercuri, ca saptamana viitoare va opri productia la patru fabrici de asamblare, transmite Reuterscitata de news.ro. Grupul este nevoit ca din 8 februarie, timp de o saptamana, sa…