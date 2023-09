Criza cerealelor din Ucraina. Ciolacu se duce la Kiev pentru negocieri Marcel Ciolacu a declarat ca va face o vizita la Kiev pentru a rezolva criza cerealelor din Ucraina. „Dupa cum bine stiti, avem un dialog permanent, eu cel putin am un dialog zilnic cu prim-ministrul Ucrainei si cu Comisia Europeana si ii multumesc ministrului Agriculturii din Romania care are in fiecare zi dialog cu omologul, ministrului Economiei care are dialog cu omologul din Ucraina, Comisiei Europene, presedintei Ursula von der Leyen in primul rand care ne-a sustinut in acest demers, Ministerul de Externe si doamnei ambasador de la Bruxelles. S-a trecut si prin hotarare de Guvern acest lucru,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

