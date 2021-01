CRIZĂ! Ce produs a dispărut de pe rafturile magazinelor din Buzău Penurie de sanii și discuri pentru zapada! Dupa ce, in primavara, au golit rafturile magazinelor de drojdie, buzoienii au dat iama și in produsele care le asigura distracția pe partie. Astazi, la Buzau cu greu mai puteai gasi o sanie sau un disc pentru zapada, iar motivele au legatura, bineințeles, cu iarna care a pus … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol si foto: reporterbuzoian.ro

