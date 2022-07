Stiri pe aceeasi tema

- Marele val de caldura care acopera zone intinse din Europa s-a deplasat joi in mod constant spre est, forțand țari precum Italia, Polonia și Slovenia sa emita cele mai inalte alerte de canicula, iar pompierii au luptat cu incendii de vegetație pe intreg continentul, scrie Reuters. De cand temperaturile…

- Nivelul de susținere a acțiunilor lui Joe Biden in calitate de președinte al Statelor Unite a scazut pina la un record de 36%, care a devenit cel mai scazut din toate cele 19 luni ale mandatului politicianului in calitate de șef de stat. Acest lucru este demonstrat de rezultatele unui sondaj realizat…

- Parlamentarii rusi au aprobat, marti, intr-o lectura preliminara, doua proiecte de lege care ar autoriza Guvernul rus sa oblige intreprinderile sa furnizeze armatei bunuri, iar angajatii companiilor sa lucreze ore suplimentare pentru a sprijini invazia Rusiei in Ucraina, relateaza Reuters. Unul dintre…

- Presedintele Joe Biden a avertizat ca inflatia din SUA ar putea dura ”o vreme”, dupa ce datele de vineri au aratat ca presiunile asupra preturilor sensibile din punct de vedere politic s-au intensificat in mod neasteptat in ultimele saptamani, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- Marii producatori de petrol ai lumii, reuniti sub umbrela OPEC+, lucreaza pentru a acoperi scaderea de productiei de petrol a Rusiei, au declarat joi pentru Reuters doua surse din apropierea OPEC+, in conditiile in care productia de titei a Rusiei a scazut cu aproximativ un milion de barili pe zi ca…

- Oficialii germani se pregatesc pentru orice intrerupere brusca a livrarilor de gaze rusesti cu un pachet de masuri de urgenta care ar putea include si nationalizarea unor firme vitale, au declarat pentru Reuters mai multe surse din apropierea acestui dosar, relataza Agerpres. Fii la curent…

- Grupul OPEC+ (compus din Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol si alti mari producatori) a fost de acord joi cu o alta crestere modesta a productiei lunare de titei, argumentand ca grupul nu poate fi invinuit pentru perturbarile livrarilor rusesti, si au avertizat ca restrictiile din China…