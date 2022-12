Stiri pe aceeasi tema

- O penurie de carburant a creat cozi la benzinariile din Ungaria, a transmis marti gigantul ungar de energie MOL, in opinia caruia aceasta situatie este consecinta plafonarii preturilor la benzina impusa de guvernul lui Viktor Orban. Presa maghiara a prezentat marti cozi de asteptare de sute de metri…

- Potrivit companiei, jucatorii straini și-au redus livrarile de carburanți spre Ungaria de cand guvernul lui Viktor Orban a plafonat prețurile la benzina și motorina anul trecut, scrie Reuters . Situația aprovizionarii cu carburanți in Ungaria este „critica”, pe fondul creșterii cererii și a reducerii…

- Ungaria va furniza Ucrainei ajutor financiar in valoare de 187 de milioane de euro, in cadrul contributiei la un pachet de suport al Uniunii Europene, in valoare de 18 miliarde de euro, prevazut pentru 2023, conform unui decret guvernamental publicat miercuri seara. Guvernul premierului Viktor Orban…

- Guvernul ungar a estimat ca presedintele ucrainean Volodimir Zelenski da „un exemplu prost” afirmand ca racheta care a ucis doua persoane intr-un sat polonez in apropiere de frontiera cu Ucraina provenea din Rusia, relateaza AFP. „Intr-o astfel de situatie, liderii mondiali se exprima de o maniera responsabila”,…

- Ambasadorii statelor membre ale UE au dat termen Ungariei pana pe 19 decembrie sa puna in practica reformele anticoruptie la care s-a angajat pentru a evita suspendarea fondurilor europene, au indicat miercuri surse diplomatice citate de AFP. Pe 19 decembrie ar urma sa fie examinate progresele inregistrate…

- Greva de la o serie de rafinarii franceze a inceput sa se faca simtita la benzinariile din unele regiuni, care au trebuit sa inchida din lipsa de carburanti, in timp ce in altele cozile facute de soferi s-au inmultit, relateaza agentia EFE, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Guvernul ceh ar putea lipsi Ungaria de 7,5 miliarde de euro - aproape 200 de miliarde de coroane și aproximativ cinci la suta din produsul intern brut - daca va fi de acord cu argumentul de la Bruxelles, potrivit caruia aliații lui Viktor Orban deturneaza aceasta suma din bugetul UE. Fii…

- Guvernul ungar a ordonat reducerea cu un sfert un sfert a consumului de gaze in toate instituțiile publice și companiile – temperatura maxima in acestea va fi de 18 grade. Acest lucru a fost declarat joi de șeful aparatului premierului Viktor Orban, Gergey Guyash, scrie European Pravda cu referire la…