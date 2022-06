Situația de pe piața carburanților este una extrem de dificila, gazul petrolier lichefiat (GPL) fiind extrem de greu de gasit. In ceea ce privește restul carburanților, prețurile au scazut ușor in ultima perioada, fiind in continuare aproape duble fața de luna aprilie. Conform agenției de presa Ukrainski Novini, carburanții se vand in prezent, in medie, cu echivalentul a 8,4 lei/ litru benzina premium, respectiv 8 lei cea standard. Motorina se apropie deja de echivalentul a 9,1 lei/ litru iar GPL de 6,7 lei/l, fara ca acest din urma sortiment sa fie de gasit, in majoritatea stațiilor. Și in ceea…