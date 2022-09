Stiri pe aceeasi tema

- Blue Air a decis suspendarea zborurilor pana in data de 12 septembrie, intrucat compania are conturile blocate. ”Poprirea a fost ridicata și zborurile vor fi reluate am beneficiat de sprijinul AFM, in special cel al domnului președinte Dobre. S-a oprit o companie aeriana și s-a oprit de tot, iar credibilitatea…

- Anuntul facut marti, 6 septembrie, de catre Blue Air privind anularile tuturor zborurilor a luat prin surprindere piata locala, desi compania se confrunta cu probleme de ceva vreme. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Dupa ce romanii s-au trezit cu zborurile anulate, compania Blue Air a ajuns in atenția publicului. Doi romani, frații Rada, sunt cei care conduc compania aeriana care și-a anulat toate zborurile din Romania, dupa ce s-a ales cu conturile blocate. Iata ce se știe despre cei doi!

- Compania aeriana Wizz Air anunta, intr-un comunicat, ca pasagerii Blue Air afectati de anularea zborurilor beneficiaza de tarife speciale. Pasagerii afectați pot rezerva acum bilete pe zboruri Wizz Air cu tarife incepand de la 49.99 EUR folosind codul rezervarii Blue Air, se arata in comunicatul de…

- Dupa ce Blue Air a anunțat ca suspenda zborurile, ministrul Mediului a realizat o declarație publica in care a cerut companiei sa reia zborurile imediat. Tanczos Barna a spus ca ar trebui onorate obligațiile fața de calatori, cat și cele fața de bugetul de stat, pe motiv ca "decizia de a suspenda aceste…

- Compania aeriana low-cost Blue Air a anuntat, marti, ca sisteaza toate zborurile programate a pleca de pe aeroporturilor din Romania, pana luni, 12 septembrie 2022, acuzand Ministerul Mediului ca a pus poprire pe toate conturile companiei Blue Air Aviation.

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat marți, 6 septembrie, ca 3.000 de oameni sunt afectați dupa ce Blue Air a decis sa suspende zborurile și ca i-a cerut ministrului UDMR al Mediului, Tanczos Barna, sa intreprinda demersurile necesare pentru ca oamenii blocați in aeroporturi sa ajunga la destinații.Ciuca…

- Blue Air a anunțat ca suspenda toate zborurile din Romania, și acuza Ministerul Mediului pentru ca toate conturile companiei au fost blocate. Compania vorbește despre o „situație neprevazuta”, respectiv proprirea tuturor conturilor pentru neplata unei amenzi. In luna iulie, Protecția Consumatorilor…