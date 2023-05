Forumul Economic Mondial (WEF), care reprezinta elitele financiare occidentale, a jucat un rol-cheie in masurile anti-Covid luate de guvernele naționale, de la impunerea unui lockdown planetar și pana la forțarea populației sa accepte vaccinarea. Acum, ca parte a agendei Marii Resetari, Klaus Schwab ne promite „o criza mult mai rea decat Covid”. De cațiva ani, […] The post Criza bancara internaționala este doar la inceput first appeared on Ziarul National .