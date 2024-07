Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala (AN) Apele Romane anunta, miercuri, ca furnizarea apei este restrictionata in 290 de localitati, cele mai mari probleme fiind inregistrate in judetele Botosani, Vaslui, Neamt, Iasi si Vrancea, scrie news.ro.”Continuam sa stocam apa in principalele 40 de lacuri de acumulare…

- Unul din efectele acestor zile caniculare, cu temperaturi de peste 40 de grade, este secarea unor zone cu apa și, in același timp, potențiala lipsa a apei potabile. Din pacate, ofocialii Apelor Romane vorbesc deja despre județul din Romania care risca sa ramana fara apa potabila din cauza caniculei,…

- Coeficientul de umplere in cele 40 de lacuri de acumulare este, in prezent, de 80,46%, cu un volum de circa 3,49 miliarde metri cubi existent, iar pana la finele lunii iulie acesta va scadea spre 77%, se arata intr-un comunicat al Administratiei Nationale „Apele Romane” (ANAR). „In prezent, coeficientul…

- Resursele de țiței ale Romaniei utilizabile totalizau 12,800 milioane tone echivalent petrol (tep), la 31 mai 2024, in scadere cu 669.000 tep, fața de 1 ianuarie – 31 mai 2023. In primele cinci luni ale anului, resursele de energie primara au scazut cu 5 la suta. Productia interna a insumat 7,247 miliarde…

- Pana la sfarșitul lunii iulie, nivelul de umplere al apelor din Romania pentru populație, industrie și rețeaua electrica va fi de doar 77%, anunța Administrația Naționala Apele Romane. In acest moment, 291 de localitați din sistemul centralizat primesc apa cu program. In prezent, coeficientul de umplere…

- Canicula continua sa faca ravagii in toata țara. In ultimele zile, temperaturile au explodat și au atins valori mult prea mari pentru aceasta perioada. Specialiștii ANM transmit ca situația nu se remediaza curand și au emis un cod portocaliu de caldura, valabil pentru majoritatea regiunilor. Cod portocaliu…

- Comitetul ministerial pentru situații de urgența (CMSU) din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor (MMAP) a fost convocat marți, in urma avertizarilor de Cod Galben și Cod Portocaliu emise de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) și a avertizarilor hidrologice transmise de Institutul…

- Vreme rea in Romania, deși meteorologii au anunțat temperaturi extrem de ridicate in majoritatea regiunilor. Hidrologii au emis o avertizare importanta, conform careia este risc crescut de inundații. Conform specialiștilor, șase județe ale țarii se afla sub cod galben. Risc de inundații in țara Specialiștii…