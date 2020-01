Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 15 jandarmi au fost ucisi, duminica, in Mali intr-un atac atribuit jihadistilor intr-o regiune din centrul tarii, au indicat surse militare si locale citate de AFP, potrivit Agerpres. Un ales local a precizat ca "teroristii", termen prin care autoritatile desemneaza gruparile jihadiste,…

- Criza apei potabile in Bulgaria a provocat deja demisia unui ministru - acum urmarit penal, iar socialiștii anunța acum ca vor introduce o moțiune de cenzura in Parlament, pe aceasta tema, potrivit stiri.tvr.ro.Citește și: Ministrul Finanțelor, chemat la audieri! Pentru ce trebuie sa dea explicații…

- Guvernul bulgar de centru-dreapta condus de Boiko Borisov se va confrunta cu o motiune de cenzura saptamâna viitoare, în urma crizei în alimentarea cu apa în vestul tarii din ultimele doua luni, scrie Agerpres, citând Reuters. Criza apei a provocat proteste publice si urmarirea…

- Constructorul aeronautic american Boeing Co a anuntat luni ca directorul general Dennis Muilenburg si-a prezentat demisia din functie, dupa un an dificil marcat de cele doua accidente in care au fost implicate avioane Boeing 737 MAX, transmite Reuters, citat de agerpres.ro.

- Numele lui Bogdan Puris este binecunoscut in randul adevaratilor melomani din intreaga tara. Realizatorul emisiunilor muzicale difuzate la Radio Timișoara este un colecționar impatimit de viniluri, iar in colecția personala se numara o sumedenie de casete audio, CD-uri, benzi de magnetofon și alte „bunatațuri“…

- Zeci de persoane au fost ranite in confruntari survenite sambata seara la Beirut, printre cele mai violente de la declansarea miscarii de contestare, in octombrie, fortele de securitate facand uz de gaze lacrimogene si gloante de cauciuc, informeaza duminica AFP. Ministrul libanez de interne Raya el-Hassan…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Ionel Danca, a declarat vineri seara, referitor la faptul ca Romatsa risca sa ramana fara bani pentru plata salariilor controlorilor de trafic aerian din 15 decembrie, ca este o situația care vine din trecut la care Guvernul cauta o soluție pentru a rezolva problema.„Da,…

- In play-off-ul din Liga Națiunilor, Romania va intalni, pe 26 martie 2020, in deplasare, Islanda. Tragerea la sorți a avut loc, vineri, la Nyon (Elveția). In cazul in care va caștiga acest meci, tricolorii vor juca finala competiției, pe 31 martie, cu invingatoarea din partida Bulgaria - Ungaria. ”Singuri…