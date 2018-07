Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 44 de persoane și-au pierdut viața, duminica, dupa ce un autocar s-a rasturnat intr-o prapastie in statul Uttarakhand, din nordul Indiei. “44 de persoane au murit in accident. Cel putin alte trei sunt ranite. Operatiunile de salvare continua”, a declarat Deepesh Chandra Kala, responsabil local…

- Peste 30 de persoane si-au pierdut viata si multe alte sunt ranite in urma furtunilor si fulgerelor inregistrate in estul si nordul Indiei, a declarat marti un responsabil guvernamental citat de agentia Xinhua, informeaza Agerpres.Decesele au fost raportate in statele Bihar si Jharkhand (est)…

- Cu o singura muscatura un sarpe veninos a ucis in acelasi timp o mama si pe copilul pe care il alapta in nordul Indiei, conform unui raport emis vineri de politia locala, citat de AFP. Femeia in...

- O alta persoana a fost impușcata mortal in timpul protestelor violente din sudul Indiei impotriva unei topitorii de cupru deținuta de o companie britanica de exploatare miniera, care polueaza...

- Cel putin 41 de persoane si-au pierdut viata in urma mai multor furtuni produse duminica in nordul Indiei care au provocat pagube importante. In statul Uttar Pradesh, cel putin 18 persoane au decedat...

- Cel putin 41 de persoane si-au pierdut viata in urma mai multor furtuni produse duminica in nordul Indiei care au provocat pagube importante, conform autoritatile citate de AFP. In statul Uttar Pradesh, cel putin 18 persoane au decedat din cauza vantului puternic ce a provocat prabusirea…

- Mai multe furtuni puternice au ucis circa 150 de persoane in India saptamana aceasta, au informat vineri autoritatile, dand publicitatii un nou bilant al victimelor acestor intemperii, in timp ce mai multe regiuni raman in stare de alerta. O furtuna de nisip de o rara intensitate s-a soldat…

- Cel putin 74 de persoane au murit si alte cateva zeci au fost ranite in urma unor puternice furtuni de nisip produse in ultimele doua zile in nordul Indiei, informeaza BBC News Online. Furtunile de nisip au lovit statele Rajasthan si Uttar Pradesh, situate in nordul Indiei, distrugand…