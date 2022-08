Stiri pe aceeasi tema

- • Autoritatile cer reluarea in regim de urgenta a furnizarii apei • Invocand „premeditarea situatiei”, primarul Andrei Volosevici a facut plangere penala N. Dumitrescu Sistarea apei calde menajere la Ploiești, la data de 1 august a.c., care afecteaza atat activitatea instituțiilor publice din oraș,…

- Capitala cubaneza Havana va incepe din august sa intrerupa furnizarea energiei electrice, a anulat carnavalul si va lua si alte masuri, in conditiile in care criza energetica din tara se agraveaza, au relatat sambata media de stat preluate de Reuters.

- Satui de birocrație, dar și de alte probleme cu care se confrunta, tot mai mulți medici de familie din Salaj se pensioneaza. Datele Colegiului Medicilor din Salaj arata ca jumatate din medicii de familie din județ sunt deja pensionari. Deficitul medicilor de familie se acutizeaza la sat, dar și la oraș.…

- Penuria de lapte praf pentru bebelusi din SUA se agraveaza in pofida eforturilor de a reporni uzina ce sta in centrul crizei si a importurilor masive din alte tari, scrie Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Print-o investitie uriasa de aproximativ 100 de milioane de euro se vor iriga 28.000 de hectare de teren agricol, a anuntat presedintele Consiliului Judetean Galati, sambata, 9 iulie, in timpul vizitei ministrului Agriculturii, Petre Daea.

- Presedintele Klaus Iohannis recunoaște ca rezervele de hrana ale Romaniei sunt insuficiente, fiind necesare masuri pentru constituirea de rezerve și apelarea la ele in caz de criza alimentara. „Masurile luate pana acum sunt in regula, dar sunt insuficiente. Este nevoie de multe masuri pentru a fi siguri…

- Isarescu a declarat, joi, in prezentarea raportului privind inflatia pe trimestrul 1 al acestui an, ca in politica monetara nu exista alb si negru. “Nu exista in politica monetara alb si negru, nu exista optiunile astea. Tragi o linie, facem recesiune sau inflatie sau cum reducem inflatia numai cu…

- Guvernul elvețian a anunțat ca se pregatește pentru o posibila penurie „severa" de electricitate si gaze naturale, motiv pentru care a decis inființarea unui grup de intervenție in caz de criza in sectorul gazelor și un sistem de monitorizare pentru detectarea timpurie a unei penurii iminente de…