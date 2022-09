Stiri pe aceeasi tema

- Institutia Județului Prahova a primit, zilele trecute solicitarea Primariei Municipiului Ploiești de a formula un punct de vedere cu privire la legalitatea celor doua Hotarari adoptate joi, 25 august, de catre Consiliul Local Ploiești privind aprobarea unei societați, avand ca asociat unic municipiul…

- Documentul a inceput sa circule joi in spațiul public și anunța reluarea furnizarii agentului termic in Ploiești, din dispozitia presedintelui CJ, Iulian Dumitrescu, noteaza Agerpres.„In urma aparitiei in spatiul public a unui inscris care contine, in antet, stema judetului Prahova, precum si semnaturi…

- * Operatorul de termoficare a anunțat ca nu a inceput lucrarile de reparații la instalațiile de producere a agentului termic N.Dumitrescu Se pare ca ploieștenii vor mai avea ceva de așteptat pana cand vor avea la robinete, din nou, apa calda. Cel puțin așa a lasat de ințeles noul operator de termoficare…

- *ACȚIUNE DE PREVENIRE A FURTURILOR DIN LOCUINȚA* La data de 18 august a.c., polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații și cei ai Secției nr.2 de poliție Ploiești, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean au desfașurat o acțiune cu privire la principalele moduri…

- “Inca 17,5 km din Autostrada de Centura a municipiului Bucuresti (49,57 km) au constructor desemnat! Dupa reevaluarea ofertelor pentru contractul pentru proiectarea si executia Lotului 1 al A0 Nord, a fost declarata definitiv castigatoare o asociere de constructori romano-italiana”, a aratat Grindeanu,…

- Instituția Prefectului – Județul Prahova informeaza ca astazi, 05.08.2022, in cadrul ședinței extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Prahova, convocata de catre prefectul județului Virgiliu Nanu, in calitate de președinte al C.J.S.U Prahova, a fost adoptata hotararea nr.31,…

- Autoritațile locale din Ploiești cauta soluții de compromis dupa ce orașul a ramas fara apa calda. La maternitatea din oraș, s-a pus in funcțiune un sistem pentru situații de avarie, insa in alte spitale lucrurile sunt mai grave.

- Consilierii locali au aprobat, joi, in unanimitate, soluția gasita de Primarie, in parteneriat cu IȘJ Cluj, pentru a putea menține personalul din creșele din municipiu in forma actuala și cu salariile integrale.