Criza alimentelor bate la porțile Europei. 2022, anul foametei? Creșterea prețului la gaze, un boom care a speriat Europa, este pe cale sa produca efecte dintre cele mai nedorite. Mai intai, a explodat prețul ingrașamintelor, iar pe cale de consecința se așteapta și o majorare la alimente. Nu doar factura la incalzire risca sa creasca datorita crizei energetice europene. Miniștrii UE avertizeaza ca o […] The post Criza alimentelor bate la porțile Europei. 2022, anul foametei? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

