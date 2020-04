Stiri pe aceeasi tema

- Pai, bai extratereștrilor din Guvern, ce spuneți voi este ca și cum ați obliga orice cetațean al Romaniei sa declare pe proprie raspundere cate ture face lunar pana pe Luna sau pe Saturn. Oameni buni, chiar sunteți cu toate acasa? De unde dracului va vin ideile astea? Ca daca spuneați dupa posibilitați,…

- Europa intra in epoca naționalizarilor. UE da unda verde statelor sa preia companiile rapuse de criza COVID-19, pentru a le proteja de China Țarile europene ar trebui sa cumpere participații la companiile care se confrunta cu probleme financiare in aceasta perioada, pentru a le proteja de preluarile…

- Presedintele PNL Neamt, deputatul Mugur Cozmanciuc, a anuntat recent ca Guvernul PNL a adoptat o serie de masuri pentru a-i sustine pe agricultorii romani. “Guvernul PNL a adoptat masuri concrete pentru a-i sustine, in aceasta perioada dificila, pe cei care ne asigura hrana de zi cu zi. Asa cum am transmis…

- In ambele state se remarca o stabilizare a infectarilor la 24 de ore, dar autoritatile nu renunta la restrictii. Italia a prelungit deja starea de urgenta, iar regiunea Lombardia a introdus obligativitatea purtarii mastilor in public. In schimb, Franta si Marea Britanie sunt pe panta ascendenta a raspandirii…

- Guvernul francez a comandat ”peste un miliard” de masti sanitare, in special din China, pentru a face fata pandemiei de COVID-19, a anuntat sambata ministrul sanatatii Olivier Veran, in timp ce numarul cazurilor de coronavirus a ajuns in Franta la 37.575 si inca 319 decese au fost consemnate in ultimele…

- Guvernul francez a decis sa prelungeasca pentru doua saptamani, incepand de marti si pana la 15 aprilie, interdictia de a iesi din casa pentru populatie. Premierul Edouard Philippe a preciza ca si aceasta perioada ar putea fi extinsa. Franta a instituit izolarea generala la domiciliu pentru intreaga…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta a scris, vineri, pe Facebook, ca ordinul de izolare a populatiei la domiciliu trebuie sa fie dat cat mai rapid, insa acesta trebuie precedat de mai multe masuri de protectie a celor care stau in case, dar si de sprijin fiscal pentru cei care lucreaza in anumite sectoare."Eu…

- Stirile pozitive ale diminetii, multumiri pentru like-urile si share-urile din ultimele zile: - Romania se afla intre cele 14 tari cu peste 100 de cazuri raportate si fara vreun deces. - China a anuntat in aceasta dimineata un singur nou caz de infectare local si 12 la persoane care…