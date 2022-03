Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, spune ca la minister se face monitorizarea stocurilor in permanenta, atat la nivelul comerciantilor si furnizorilor de cereale, cat si la nivelul industriei de morarit si panificatie si sunt intocmite zilnic rapoarte, iar datele arata ca sunt suficiente stocuri…

- Programul Alimentar Mondial (PAM) a atras atentia vineri asupra iminentei unei crize alimentare in regiunile afectate de razboi in Ucraina si asupra riscurilor de foamete in lume agravate de intreruperea productiei si exporturilor unor marfuri precum cerealele.

- Primaria Municipiului Ploiești informeaza comunitatea locala ca, incepand cu data de 07.03.2022, activitatea in centrele de vaccinare impotriva COVID-19, din municipiul nostru, se va desfașura dupa urmatorul program: Colegiul Național “ I. Cuza” – Sala de sport – iși va suspenda temporar activitatea;…

- Creșterea facturilor la energie și gaze se va resimți și in sectorul agricol, din aprilie vor crește prețurile legumelor care se coc acum in solarii. Producatorii ne atenționeaza ca creșterea va fi una considerabila, caci in ultimele luni au fost nevoiți sa achite facturi duble.Potrivit estimarilor…

- In perioada de boom economic de dupa marea criza, guvernele din Polonia si Ungaria au incercat sa se delimiteze de politicile de la Bruxelles si au sugerat ca au ajuns la nivelul de dezvoltare economica la care nu mai au nevoie de fonduri europene. Pe atunci, a te imprumuta de pe pietele internationale…

- Plafonarea preturilor alimentelor ar periclita aprovizionarea populatiei cu produse alimentare si ar stimula specula și economia subterana, susțin reprezentanții Federatiei Romalimenta. Nu in ultimul rand, sunt puse in pericol mii de locuri de munca, “Adoptarea plafonarii va avea ca efect imediat periclitarea…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a declarat ca exclude aparitia unei crize alimentare in Romania si ca nu ne vom intoarce la rationalizarea alimentelor, asa cum era inainte de 1989. Chesnoiu a adaugat ca la nivelul coalitiei de guvernare sunt in analiza metode de interventie pentru sprijinirea…

- De la navigatorii care refuza sa se intoarca la lucru, la soferii de camioane ale caror temeri privitoare la inchiderea granitelor in contextul pandemiei sunt mai puternice decat atractia salariilor mai mari, industria transporturilor se pregateste pentru un nou an complicat, plin de turbulente,…