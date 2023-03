Stiri pe aceeasi tema

- Deși este considerata una din economiile puternice ale Europei, in aceste zile Marea Britanie trece printr-o criza fara precedent, aceasta fiind, defapt, un efect al ieșirii din Uniunea Europeana. Deși ar putea parea ciudat, dar englezilor li s-a impus raționalizarea fructelor și a legumelor, iar marile…

- Marea Britanie se confrunta cu o criza prelungita de produse alimentare iar cel mai vizibil aspect al crizei este raționalizarea anumitor produse - in special legume și fructe - in lanțurile unor retaileri de top.

- Lidl este ultimul lant de supermarketuri din Marea Britanie care limiteaza numarul de fructe si legume care pot fi achizitionate de clienti, din cauza lipsei de produse proaspete, conform BBC.Criza alimentara ia amploare in Marea Britanie! Lidl a transmis a transmis luni un comunicat, in care a anunțat…

- Nivelul de trai din Anglia va fi depașit de cel din Polonia pana in 2030 și apoi și de cel din Romania și Ungaria, daca politica economica a țarii nu se va schimba in mod semnificativ, se arata intr-o analiza publicata de Partidul Laburist, aflat in opoziție, scrie agenția Reuters, preluata de news.ro.La…

- Unele magazine din Marea Britanie au introdus limite temporare in ce priveste numarul de fructe si de legume pe care le pot achizitiona clientii, pentru a le asigura disponibilitatea pentru toata lumea, pe fondul unei penurii a acestor produse. "Conditiile meteorologice dificile din sudul Europei si…

- Mai multe supermarketuri din Marea Britanie au impus limite de achiziție de catre clienți pentru legume și fructe, din cauza „dificultaților de aprovizionare” pentru produsele cultivate in sudul Europei și in nordul Africii. Toate marile supermarketuri din Marea Britanie au fost afectate de problemele…

- Ieșirea din Uniunea Europeana i-a afectat pe cetațenii straini, veniți sa se stabileasca ori sa munceasca temporar in Marea Britanie. Judecatorii din regat au declarat insa ilegale prevederile prin care toți cetațenii straini trebuiau sa obțina rezidența permanenta, daca voiau sa ramana acolo.

- Din ce in ce mai mulți britanici incurajeaza un nou referendum privind Brexit, potrivit unui nou sondaj. Majoritatea respondenților considera ca ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana le-a afectat economniile și a redus capacitatea Regatului Unit de a-și controla propriile frontiere. Regrete dupa…