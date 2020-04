Criza alimentară: cealaltă bombă cu ceas / Africa, cea mai expusă Pandemia de coronavirus survine în cel mai prost moment pentru Africa, avertizeaza FAO și PAM. În 2019, înainte de aceasta criza sanitara, 135 de milioane de persoane din întreaga lume din 55 de țari erau la limita foametei 2019. O cifra care ar putea exploda în acest an, din cauza pandemiei, potrivit Le Echos, citat de Rador.



O alta bomba sta sa explodeze: o foamete mondiala. Odata cu destabilizarea lanțurilor de aprovizionare, în special prin raspândirea Covid-19, securitatea alimentara a Africii este amenințata. Situația este cu atât mai… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de COVID-19 a luat prin surprinde intregul mapamond. Omenirea și-a schimbat obiceiurile. Invațaturile pe care le dobandim in aceasta perioada sunt multiple. Astazi ne vom referi la cele de natura financiara. Am putea spune ca cele enumerate mai jos reprezinta parțile bune ale situației de urgența.…

- Primaria Baia Mare acorda la cerere ajutoare de urgenta in natura , sprijin și bani pentru persoanele și familiile afectate direct sau indirect de situatia generata de pandemia COVID 19! Consiliul Local Baia Mare intrunit in data de 13 aprilie 2020 intr-o ședința extraordinara, la propunerea primarului…

- Comisia Europeana a publicat un set de orientari cu privire la modul de utilizare a tuturor flexibilitaților oferite de cadrul de achiziții publice al UE in situația de urgența cauzata de criza COVID-19: Comunicarea Comisiei ”Orientarile Comisiei Europene pentru utilizarea cadrului privind achizițiile…

- Ministrul Agriculturii: Romania si Europa nu se afla in situatia de a intra in criza alimentara. Primii afectati de o fixare a pretului la raft ar fi producatorii si procesatorii mici Romania si Europa nu se afla in situatia de a se bloca sau de a intra in criza alimentara, iar coridoarele "verzi"…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a scazut semnificativ in martie, din cauza reducerii cererii, pe fondul efectelor pandemiei de coronavirus (Covid-19) si a declinului pretului la titei, a anuntat, joi, Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite…

- Europa este ravașita de pandemia coronavirusului. În Italia, s-au înregistrat peste 10.000 de decese. Un tablou și mai sumbru arata ca Spania a ajuns pe locul al doilea. Viața normala a fost întrerupta pe întregul continent, iar prejudiciile aduse economiei sunt imense, potrivit…

- In momentul de fața pandemia provocata de noul coronavirus Covid-19 este cea mai grava criza de sanatate a epocii moderne si, chiar daca va fi tinuta sub control, va provoca o criza economica globala majora, despre care deja se crede ca va fi mai grava decat cea din 2008. Practic, recesiunea mondiala…

- Pandemia de coronavirus a bagat spaima in miliarde de oameni, din toate colturile planetei, dar in teatrele de conflict situatia pare sa fie mai dramatica decat in celelalte locuri de pe planeta. Jurnalistii de la La Repubblica au facut un reportaj intr-o astfel de zona, la granita turco-siriana.…