- Exista diferențe de abordare intre Pentagonul și Departamentului de Stat al SUA cu privire la furnizarea de arme catre Ucraina, ceea ce incetinește acest proces, scrie Politico. Un oficial american a declarat ca cele doua instituții „se mișca cu viteze diferite, bazate pe puncte de vedere diferite”…

- Un nou sondaj Washington Post-ABC il plaseaza pe Joe Biden cu zece puncte procentuale in urma rivalului sau Donald Trump, in campania pentru alegerile prezidențiale din 2024. Dar analiza a fost criticata de mai mulți specialiști și strategi.Sondajul publicat duminica arata ca Joe Biden se chinuie sa…

- Dovezile sugereaza ca explozia cu victime produsa intr-o piata aglomerata din orasul Kostiantinivka (Konstantinovka), in estul Ucrainei, in ziua de 6 septembrie, a fost cauzata de o racheta ratacita lansata de fortele ucrainene, scrie cotidianul The New York Times (NYT) in editia de marti, preluat de…

- In cadrul vizitei sale de doua zile la Kiev, Secretarul de stat al SUA, Anthony Blinken, va anunța probabil un nou pachet de ajutor pentru Ucraina in valoare de peste 1 miliard de dolari, relateaza Reuters, cu referire la un inalt oficial al Departamentului de Stat. Interlocutorul agenției a declarat…

- Sase militari ucraineni aflati la bordul a doua elicoptere au murit in timp ce indeplineau misiuni in estul Ucrainei, conform informatiilor furnizate miercuri de armata, informeaza Reuters. Nu au fost comunicate detalii despre ce s-a intamplat cu cele doua elicoptere Mi-8. Conform unui comunicat al…

- Statele Unite nu incurajeaza si nu autorizeaza atacurile in interiorul Rusiei, a declarat un purtator de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, dupa ce autoritatile ruse au declarat ca au doborat drone care au incercat sa atace Moscova miercuri dimineata, relateaza Reuters, conform Agerpres.Este…

- Ucraina va incepe saptamana aceasta un dialog cu Statele Unite privind garantiile de securitate pe care le poate obtine pana la aderarea la NATO, a declarat Andri Ermak, seful de cabinet al presedintelui Volodimir Zelenski, citat de Reuters. Consultarile vor avea loc ca urmare la angajamentele pe care…

- Secretarul de stat american Antony Blinken si ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, anunta ca au avut o convorbire telefonica despre summitul NATO din aceasta saptamana si despre campania de contraofensiva a Kievului pentru a recupera teritoriile luate de Rusia, informeaza Reuters. “Am avut…