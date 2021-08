Criza afgană: Uniunea Europeană începe discuţiile asupra consecinţelor în domeniile securităţii şi migraţiei Uniunea Europeana va incepe saptamana aceasta discutiile cu privire la consecintele pe care le-ar putea avea evolutiile recente din Afganistan asupra securitatii si migratiei in cadrul blocului comunitar, a declarat luni un purtator de cuvant al presedintiei slovene a Consiliului UE, informeaza Reuters.



Acesta a declarat ca expertii vor incepe sa analizeze marti posibilele efecte asupra migratiei si a asistentei acordate tarilor cheie din vecinatatea UE.



Vor fi discutate, de asemenea, aspecte legate de securitate, urmand ca joi sa aiba loc o intalnire a ambasadorilor UE.

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial NATO a anuntat ca prioritatea organizatiei este evacuarea tuturor strainilor din Afganistan, la o saptamana dupa ce talibanii au preluat controlul orasului Kabul, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters. Cel putin 20 de persoane au murit in ultimele sapte zile in jurul si in aeroportul…

- Prioritatea NATO este sa scoata oamenii din Kabul si sa pastreze aeroportul functional, a transmis vineri secretarul general al organizatiei Jens Stoltenberg, in vreme ce ministrii de externe s-au intalnit intr-o reuniune virtuala de criza asupra situatiei din Afganistan, relateaza Reuters.

- Uniunea Europeana lucreaza cu statele membre pentru a gasi solutii rapide pentru mutarea angajatilor locali afgani si familiilor lor intr-un loc sigur, a declarat luni un purtator de cuvant al Comisiei Europene, citat de Reuters. „Chestiunea este extrem de urgenta, o tratam foarte serios si continuam…

- Criza din Afganistan si actiunile Belarusului arata necesitatea unei remanieri a regulilor Uniunii Europene privind migratia si azilul, a sustinut duminica vicepresedintele Comisiei Europene pentru promovarea modului de viata european, Margaritis Schinas, potrivit Reuters. ''Daca…

- Uniunea Europeana nu mai poate gestiona inca o criza cum a fost cea provocata de valul migrator din 2015 si trebuie sa actioneze pentru a opri cat mai multi afgani sa-si paraseasca tara aflata in conflict, a declarat miercuri ministrul grec al migratiei, Notis Mitarachi, potrivit Reuters. Grecia…

- Uniunea Europeana nu mai poate gestiona inca o criza cum a fost cea provocata de valul migrator din 2015 si trebuie sa actioneze pentru a opri cat mai multi afgani sa-si paraseasca tara aflata in conflict, a declarat miercuri ministrul grec al migratiei, Notis Mitarachi, potrivit Reuters. Grecia si…

- Slovenia va actiona ca mediator impartial in disputa dintre tari din Uniunea Europeana cu privire la statul de drept si la drepturile omului, a dat asigurari joi, la Brdo, premierul sloven Janez Jansa, cu ocazia preluarii presedintiei semestriale a Consiliului UE de catre tara sa, potrivit Reuters.…

- Franta, a doua economie a zonei euro, a intrat in recesiune in primul trimestru din 2021, cu un declin de 0,1%, arata datele oficiale publicate vineri, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Institutul National de Statistica (Insee) estimase initial un avans al economiei franceze de 0,4% in primele…