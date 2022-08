Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din landul german Brandenburg, situat in nord-estul tarii, au raportat miercuri ca situatia pe fluviul Oder a intrat din nou in normalitate, transmite DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- O femeie considerata a fi ruda celor doi copii ale caror cadavre au fost descoperite in valizele cumparate la licitatie in Noua Zeelanda se afla in Coreea de Sud, a anuntat, luni, politia din Seul pentru AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Cei 5 oameni, printre care si o fetița de 5 ani, care au fost gasiți morți intr-o casa din Bascov, langa Pitesti, au fost omorați cu pietre. Șeful serviciului de Medicina Legala din Argeș, Dan Manu, crede ca victimele au fost surprinse de atac

- Cinci persoane au fost gasite moarte intr-o casa din Bascov, judetul Arges. Un barbat a sunat la 112 si a anuntat ca in momentul cand s-a intors la domiciliu a gasit cinci membri ai familiei decedati, fiind vorba de sotie, fiica in varsta de 5 ani, cei doi socri si un cumnat.

- Rusia se pregatește pentru urmatoarea etapa a ofensivei sale in Ucraina, potrivit oficialilor militari ucraineni. Moscova a transmis ca forțele sale armate vor intensifica operațiunile militare in „toate zonele operaționale”.

- Peste 1.300 de civili au fost gasiți morți in Kiev dupa retragerea forțelor rusești. 1.346 de civili au fost gasiți morți in regiunea Kiev dupa retragerea forțelor rusești, potrivit șefului poliției din regiune. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- 46 de oameni au fost gasiți morți intr-un camion, in Texas. Din primele informații ar fi vorba despre imigranți care au intrat ilegal in Statele Unite, din Mexic. Cadavrele au fost gasite atat inauntrul, cat și in jurul unui camion abandonat la periferia orașului San Antonio.

- Cadavrele au fost gasite in interiorul unui camion in apropiere de San Antonio, la 240 km de granița cu Mexic, potrivit presei locale. Cadavrele a cel puțin 46 de persoane au fost gasite luni intr-un camion in apropiere de San Antonio, in Texas (sudul Statelor Unite), potrivit presei locale, un mijloc…