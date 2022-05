Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca anunța topul celor mai bine platite locuri de munca potrivit datelor din luna mai prezentate de agenții economici. Cea mai avantajoasa oferta declarata la ANOFM este a companiei KPMG Moldova SRL care ofera pentru poziția de inginer-manager responsabil…

- Sarbatoarea Paștelui și inceperea sezonul estival se apropie, dar mulți manageri de hoteluri și restaurante se tem ca nu vor putea deschide localurile din cauza lipsei de personal. Reprezentații industriei ospitalitații susțin ca au nevoie de 50.

- Datele platformei de recrutare OLX , colectate pentru perioada ianuarie 2021 – februarie 2022, arata ca timpul mediu de acoperire a locurilor de munca disponibile pe OLX a scazut semnificativ in ultimul an, iar angajatorii au gasit mult mai repede in 2022 oamenii potriviți pentru a-și completa organigramele,…

- Devenita deja gazda pentru un exod masiv de refugiați ucraineni fugiți din calea razboiului, Romania urmeaza sa dea testul suprem al atragerii și al incluziunii lor pe piața forței de munca. Fie ca vorbim de munci calificate sau de cele care nu...

- In Dolj, o parte dintre candidatii care au trecut de proba scrisa pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din scolile si gradinitele din Dolj pica la interviu. Inca din prima zi de interviuri au ramas vacante trei functii de director si director adjunct, scoase pentru a doua oara…

- Razboiul din Ucraina a trimis mii de cetațeni in țara noastra. Deși cei mai mulți sunt in tranzit, o parte ar putea ramane la noi. Ținand cont de criza forței de munca din țara, multe companii și-au aratat interesul de a-i angaja pe noii veniți. Despre integrarea lor pe piața muncii de la noi, dar și…

- Sectorul agroalimentar se confrunta de mai bine de doi ani cu crize succesive: criza sanitara generata de Covid, criza prețurilor de energie, care a afectat in special industria de ingrașaminte, iar acum o criza umanitara, cauzata de invazia Rusiei in...

- Numarul total de locuri vacante comunicat de angajatori 118 locuri vacante in urmatoarele ocupatiiDenumire ocupatieConditii de ocupareObservatiimecanic (motorist)fara vechime studii medii sau generale (acte de calificare avize medicale si psihologice)A.F.D.J. R.A. GALATI Agentia Cai Navigabile…