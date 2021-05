Stiri pe aceeasi tema

- Industria de morarit si panificatie se confrunta cu un deficit al fortei de munca de peste 10%, in conditiile in care in acest domeniu lucreaza in jur de 60.000 de oameni, sustine presedintele Patronatului Roman din Industria de Morarit, Panificatie si Produse Fainoase - ROMPAN, Aurel Popescu, informeaza…

- Guvernul a aprobat, miercuri, noi masuri pentru a crește gradul de protecție a cetațenilor romani care lucreaza in strainatate. “Din pacate, experiențele de pana acum ne-au aratat ca inca exista vulnerabilitați in momentul in care lucratorii din Romania pleaca sa munceasca in alte țari. Insuficienta…

- Proiectul de OUG complet poate fi accesat . „Pentru lucratorii sezonieri, la negocierea acordurilor, intelegerilor, tratatelor sau conventiilor, partea romana negociaza inclusiv conditiile de cazare oferite de angajatori, care trebuie sa respecte normele nationale din statul de primire, acordarea unei…

- Lucratorii in varsta constituie o parte tot mai mare a fortei de munca si, pe masura ce durata vietii profesionale se prelungeste, gestionarea sigurantei si securitatii in munca pentru aceasta categorie de angajati devine o prioritate. Rata de ocupare a fortei de munca, in Uniunea Europeana, pentru…

- O cercetare sociologica arata ca doar 16% dintre cetațeni au o evaluare pozitiva despre economia naționala in acest moment, deși cele mai recente cifre publicate de Institutul Național de Statistica indicau o revenire a economiei in trimestrul al patrulea din 2020. Chiar daca nu sunt foarte optimiști…

- In prima luna al anului 2021, ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, prin intermediul AJOFM Bistrita - Nasaud au fost incadrate in munca 206 persoane, dintre care 194 femei. Din totalul persoanelor ocupate pana la data de referinta, 95 au pe ...

- Reprezentanții Primariei municipiului Tarnaveni, prin Direcția de Asistența Sociala, anunța ca in data de 11 februarie, o echipa mixta alcatuita din inspectorii Agenției Județene pentru Plați și Inspecție Sociala Mureș, și personal din cadrul Agenției Județene de Ocupare a Forței de Munca (AJOFM) Mureș,…