- Thalia, una dintre cele mai celebre cantarețe, a ajuns la frumoasa varsta de 52 de ani, dar are un corp de invidiat. Timpul pare sa stea in loc, iar artista dovedește acest lucru cu fiecare apariție publica. Thalia, apariție de senzație la 52 de ani Ajunsa la varsta de 52 de ani, Thalia pare sa […]…

- Vanzarile nu mai merg la fel de bine in magazinul tau fizic? E timpul sa faci pasul cel mare și sa iți muți afacerea in online! Nu-ți face griji, nu este atat de complicat pe cat pare. Hai sa-ți aratam cum poți sa-ți crești afacerea și sa atragi mai mulți clienți printr-un website de prezentare sau…

- Pe 6 iunie 2024 au avut loc comemorarea a 80 de ani de la „Ziua Z” in Normandia, un moment crucial in Cel De-al Doilea Razboi Mondial. La eveniment au participat președintele Joe Biden care s-a alaturat președintelui francez Emmanuel Macron, regelui Charles al III-lea al Marii Britanii și altor demnitari.…

- Astazi de implinesc 80 de ani de la Debarcarea din Normandia, care a avut loc in data de 6 iunie 1944, ziua in care trupele Aliate au declanșat cea mai mare invazie amfibie din istorie, cu scopul eliberarii Franței ocupate de trupele naziste, in timpul celui De-al Doilea Razboi Mondial. Debarcarea trupelor…

- Construita in 1895, Gara Frumușița a fost un important nod feroviar pe linia Galați-Barlad. Frumușița e una dintre cele mai vechi din țara. Grav avariata in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial de bombardamentele aviației americane, gara a fost modernizata abia 50 de ani mai tarziu, potrivit click.ro. …

- Fabio Capello (77 de ani) l-a criticat dur pe Thomas Tuchel (50 de ani), pentru modul in care antrenorul lui Bayern Munchen a folosit cele 3 momente in care putea sa faca schimbari in eșecul cu Real Madrid, scor 1-2, din semifinalele Ligii Campionilor. „Galacticii” s-au calificat in marea finala cu…

- Plațile cu cardul au capatat popularitate, mai ales in timpul pandemiei de covid-19 și foarte multe persoane se intreaba tot mai frecvent ce trebuie sa faci daca ai uitat PIN-ul de la card. Din cauza creșterii numarului cumparaturilor online și a plaților fara contact incepute in timpul coronavirusului…

- Sportivii Spartan Zalau au fost din nou la inalțime. Zilele trecute, sub coordonarea antrenorului Cosmin Pașca, echipa clubului zalauan a obținut rezultate notabile la cursa „Spartan Beast” din Zahoria, Slovacia. Potrivit lui Cosmin, concurența a fost una acerba cu atleți foarte bine pregatiți atat…