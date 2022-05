Criticul literar Nicolae Manolescu solicită cenzurarea presei! Cunoscutul critic literar Nicolae Manolescu, directorul revistei Romania Literara, considera ca cenzurarea presei e categoric necesara in anumite momente. El exemplifica cu actualul razboi din Ucraina, unde cenzura știrilor ar fi chiar ”obligatorie”. ”Comunicarea de știri poate fi cenzurata? Raspunsul la intrebarea din titlu este incontestabil: da” scrie Manolescu in ”Romania literara”. ”Combaterea știrilor false nu mai constituie o problema. Constituie insa o problema necombaterea lor. Sa ne aducem aminte de vertiginoasa raspandire in societate a opiniilor antivacciniste, care ne face sa ne… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

