Stiri pe aceeasi tema

- 1 milion de romani risca sa ajunga in șomaj tehnic in aceasta perioada pentru ca firmele la care lucreaza au probleme. Dar sunt și companii care fac angajari și in fiecare zi fac recrutari.

- Grupo Modelo din Mexic a anuntat joi ca va inceta temporar productia de bere Corona, ca și a altor marci exportate in 180 de țari, dupa ce activitațile sale comerciale au fost declarate neesențiale in baza unei ordonanțe guvernamentale care vizeaza reducerea raspandirii coronavirusului In…

- Antonia Diaconu, procuror la DIICOT Pitesti si fost prim-procuror al Parchetelor de pe langa Judecatoria Pitesti si Judecatoria Topoloveni, a postat pe contul personal de Facebook un text critic la adresa corpului medical din Romania si a problemelor si neregulilor din sistem.

- Siturile arheologice de la Sarmizegetusa Regia erau pline de vizitatori. In vreme de pandemie, s-au inchis toate obiectivele turistice, dar The post Calatorii virtuale in vreme de pandemie appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- O femeie de 79 de ani, care a activat toata viata in sistemul medical de asistenta urgenta prespitaliceasca din Republica Moldova, s-a stins din viata vineri, 27 martie, dupa ce a fost infectata cu COVID-19. Anuntul a fost facut vineri, 27 martie, de ministra Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale,…

- Pentru prima data in istoria Bisericii Ortodoxe Romane, un episcop transmite o scrisoare pastorala in vreme de pandemie. Epistola Parintelui Episcop Ignatie catre preotii si credinciosii din Episcopia Husilor, in vreme de epidemie, care se va citi, la Sfanta Liturghie, in Duminica a III-a din Postul…

- Președintele sindicatului Cartel „Alfa”, Bogdan Hossu, susține ca OUG pe sanatate este o privatizare mascata a sistemului medical, o idee de business cu scopul de a face profit, nu de a oferi un serviciu pentru cetațeni.Bogdan Hossu a declarat, vineri, la Cluj-Napoca intr-o conferința de presa…

- Ziarul Unirea Gheorghe Rotar, primarul municipiului Blaj, la Radio Unirea FM: „Modernizarea sistemului medical, o prioritate pentru administrația locala blajeana” Gheorghe Rotar, primarul municipiului Blaj, la Radio Unirea FM: „Modernizarea sistemului medical, o prioritate pentru administrația locala…