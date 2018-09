Intr-o scrisoare deschisa, primarita vorbeste despre camarila din jurul liderului PSD, pe care il acuza ca “a impus partidului o agenda paralela si un stil discretionar de a conduce. “Nimeni nu este batut in cuie in vreo functie”, a aratat si Paul Stanescu, vicepremierul despre care se spune ca ar fi coalizat in jurul sau aripa nemultumitilor. In paralel, Dragnea ar fi avut la randul sau discutii cu sefii de filiale. “Liviu Dragnea a uitat mult prea repede promisiunile și a impus partidului o agenda paralela și un stil discreționar de conducere, luand decizii, unele de o importanța covarșitoare,…