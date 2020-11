Stiri pe aceeasi tema

- "S-au luat toate masurile de siguranta, exista distanta fizica, se poarta masca, profesorii sunt atenti cu respectarea regulilor, nu scoala este cea care afecteaza cresterea. Pericolul este dincolo de poarta scolii", a declarat ministrul Educatiei la B1TV. Potrivit Monicai Anisie, copilul trebuie sa…

- Organizarea alegerilor nu creste riscul de infectare, iar ziua scrutinului va fi organizata in asa fel incat toti cetatenii care se prezinta la vot sa fie in siguranta din punct de vedere sanitar, a declarat, vineri, la Suceava, premierul Ludovic Orban. ”Din punctul meu de vedere, si nu numai al meu,…

- Specialistii avertizeaza continuu in ceea ce priveste efectul fumatului asupra sanatatii. Fumatul este un bine cunoscut factor de risc pentru diferite tipuri de cancer, dar si pentru bolile cardiovasculare. Cit despre rezistenta la insulina, care sta la baza aparitiei diabetului zaharat tip 2, fumatul…

- Ora se schimba și anul acesta, in ciuda incercarilor de a renunța la aceasta acțiune. In 25 octombrie 2020 urmeaza sa trecem la ora de iarna. In noaptea de 24 spre 25 octombrie, ora 04.00 devine ora 03:00, iar noaptea devine mai lunga decat ziua. Ora de iarna este ora standard de fapt, iar, daca țarile…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca daca tot creste zilnic numarul de persoane infectate cu noul coronavirus, atunci creste si riscul aparitei unor noi restrictii. El a adaugat ca Guvernul nu vreau sa impuna noi restrictii, de aceea a reinterat mesajul pentru romani de a respecta regulile de protectie…

- Bolnavii de covid-19 care poarta un segment de ADN de la omul de Neanderthal, mostenit printr-o incrucisare cu genomul omului modern in urma cu 60.000 de ani, risca mai multe complicatii grave ale maladiei, potrivit unor cercetatori, relateaza AFP.

- Bolnavii de covid-19 care poarta un segment de ADN de la omul de Neanderthal, mostenit printr-o incrucisare cu genomul omului modern in urma cu 60.000 de ani, risca mai multe complicatii grave ale maladiei, potrivit unor cercetatori, relateaza AFP.

- Cosette Chichirau a vorbit despre un „oras capturat de o mafie imobiliara si de o mafie administrativa", care impiedica potentialul Iasului sa dezvolte comunitatea. In prezentarea ideilor programului propus pentru administratia locala, candidata aliantei la mandatul de primar s-a referit si la subiectul…