Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a informat ca le-a cerut tuturor judecatorilor sa profite de vacanta instantelor si sa termine pana la 1 septembrie redactarea motivarilor in dosarele penale, in caz contrar urmand sa sesizeze Inspectia Judiciara. "Paleta de activitate…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea, a declarat, vineri, la Alba Iulia, ca, in cazul in care se va constata ca nu a existat o semnatura a unei persoane care sa reprezinte institutia pe protocolul incheiat in 2009 intre instanta suprema, Parchetul General si SRI,…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a declarat marti ca "se gandeste" sa faca o sesizare la Parchetul General in legatura cu reclamatia lui Nicolae Popa ca semnatura care apare pe protocolul intre ICCJ, DNA si SRI nu este a lui. Nicolae Popa, fost presedinte al ICCJ,…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea, a anuntat, joi, ca a urmarit procesul legislativ privind schimbarea codurilor penale si a declarat ca exista "multe chestiuni discutabile", precizand ca trebuie asteptata forma finala a proiectului.

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea, a anuntat, in plenul Consiliului Superior al Magistraturii, ca va sesiza Consiliul Suprem de Aparare a Tarii si Inspectia Judiciara, dupa afirmatiile aparute cu privire la vizitele sale in vilele apartinand SRI.Cristina ...

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea, a anuntat, joi, in plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ca va sesiza Consiliul de Aparare a Tarii (CSAT) si Inspectia Judiciara (IJ) dupa ce a fost acuzata de catre o asociatie ca ar fi “frecventat in repetate randuri”…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea, a anuntat joi, in plenul Consiliului Superior al Magistraturii, ca va sesiza Consiliul Suprem de Aparare a Tarii si Inspectia Judiciara, in urma afirmatiilor aparute in spatiul public cu privire la vizitele pe care le-ar fi facut…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea, declara, in martie, la bilantul Parchetului General, ca se roaga la Dumnezeu ca dosarul Hexi Pharma, pe care Parchetul instantei supreme l-a finalizat in anul 2017, sa nu ajunga la ICCJ pentru ca nu are unde sa-l depoziteze.