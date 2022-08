Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Gherzan: „Chestiunea educației este una extrem de importanta in orice societate, iar cei care o ignora sufera repercusiuni grave pe termen lung” Sistemul de invațamant din Romania este in suferința, iar ministrul Cimpeanu a incercat un set de noi reforme. Doar ca acestea par a relaxa mai degraba…

- Anunt de ultima ora facut de ministrul Educatiei. In urma discutiilor cu federatiile sindicale, Sorin Cimpeanu a vorbit despre masurile care vor schimba radical sistemul de invatamant. Gramatica va deveni proba separata la examenul de bacalaureat.

- CINCI masuri care vor schimba radical sistemul de invațamant, in Romania. Explicațiile Ministrului Educației CINCI masuri care vor schimba radical sistemul de invațamant, in Romania. Explicațiile Ministrului Educației Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a anunțat cinci deczii majore, discutate cu sindicatele…

- Daniel Cadariu i-a multumit, luni, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ministrului Educatiei, Sorin Cimpeanu, pentru disponibilitatea la dialog despre invatamntul dual. ”Situatia resurselor umane din Romania reprezinta in primul rand o provocare privind conectarea sistemului educational…

- Mihaly Varga, ministrul ungar al finantelor, a lansat joi atacuri la adresa Uniunii Europene intr-un discurs la Baile Tusnad, potrivit Rador, care citeaza agenția MTI. Liderii FIDESZ au o campanie indelungata de atacuri la adresa UE dupa ce instituțiile europene au sancționat derapajele anti-democratice…

- O rețea-pilot de „școli verzi”, prietenoase cu mediul și care sa iși produc chiar o parte din utilitați, este ultima propunere a Ministerului Educației. Unitațile care se incadreaza in criteriile de catalogarea vor avea parte de sprijin atat din partea fondurilor europene cat și al autoritaților locale.…

- Romania, exista licee in care nici macar un singur elev nu a promovat examenul de bacalaureat, iar ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu nu are o solutie propriu-zisa, in schimb subliniaza ca va analiza indeaproape situatia si va lua masurile necesare.

- Dupa absolvidea studiilor universitare cine vrea sa devina profesor „nu mai intra direct la clasa”, ci „faci un an de stagiatura”, a anunțat vineri ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, intr-un discurs susținut la Institutul Aspen, potrivit Edupedu . Astfel, un debutant va face un an de stagiatura, cu…