Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul USR Cristian Ghica a reacționat dur dupa ce Dacian Cioloș s-a aratat nemulțumit ca partenerii de alianța au decis sa susțina candidatura lui Nicușor Dan la Primaria Capitalei, scrie G4Media.ro. "Cu ce drept se baga Dacian Cioloș in deciziile USR?! (…) Ceea ce spune Dacian Cioloș este absolut…

- Cofondatorul Extinction Rebellion (XR) Roger Hallam - care apreciaza intr-un interviu ca Holocaustul este ”doar o simpla mizerie in plus in istoria umana” - a fost atacat de filiala germana a miscarii ecologiste, care-i reproseaza ca minimalizeaza genocidul evreilor, relateaza AFP potrivit news.roIntr-un…

- "Dan Barna reprezinta un amalgam de forte care s-au intalnit in USR. El, pentru noi, este un om indescifrabil, pentru ca mesajul lui nu are continut, in afara unor mesaje de stereotip. Dan Barna poate, insa, sa ne sperie. Ma uit, de exemplu, la programul lui politic si unul dintre elemente este urmatorul:…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, il ironizeaza pe liderul USR, Dan Barna, cel care, ieri, condiționa votul pentru un guvern PNL de adoptarea unor proiecte legislative in Parlament, in timp ce in urma negocierilor de astazi, dupa ce proiectele nici macar nu au intrat pe ordinea de zi, ”viteazul…

- Discuția a avut loc pe grupul privat de Facebook „Poiana lui Iocan", utilizat de partid, noteaza Rise Project, care a publicat și inregistrarea audio. Dan Barna a incercat sa explice faptul ca dezvaluirile reprezinta, de fapt, o acțiune premeditata la adresa sa. Dupa publicarea inregistrarii,…

- Senatorul PSD Titus Corlatean a anuntat miercuri, la finalul sedintei de plen, ca va analiza daca "mai are ceva de facut" in PSD, dupa lipsa cvorumului la dezbaterea propunerii sale legislative pentru declararea zilei de 4 iunie ca Zi a Tratatului de la Trianon in Romania, conform Agerpres.Citește…

- Calin Popescu Tariceanu s-a intalnit cu președintele interimar al ALDE Dolj, Calota Florica Ica, și o parte din conducerea filialei. Aceștia au dezaprobat acțiunile lui Ion Cupa, fost lider al organizației, exclus din partid. Discuțiile au vizat și mobilizarea in campania la prezidențiale.La…

- Senatorul ALDE, Ion Popa, susține ca Teodor Meleșcanu a fost un oportunist inca de la venirea in ALDE, partid in care a intrat doar pentru a mai prinde un mandat de senator. Popa arata ca Meleșcanu a votat in Delegația Permanenta ieșirea de la guvernare, iar apoi s-a aruncat in brațele Vioricai Dancila.Citește…