- Economistul Adrian Caciu este de parere ca banii din PNRR nu vor veni prea devreme, in principal din cauza disputelor din Coaliție pe tema inființarii mega-agenției care se va ocupa de proiectele de infrastructura din sanatate.„Nu exista pensie minima, ci indemnzație sociala minima. Sunt legislații…

- Ghinea a facut de ras Romania in fața Comisiei Europene de 3 ori!!!! Incompetența lui costa romanii zilnic și reduce șansa lor și a Romaniei la dezvoltare! Ghinea trebuie sa plece! Comisia Europeana l-a trimis acasa intr-un mod umilitor, dupa ce s-a prins ca vor sa fure, sa dea companiilor…

- Numarul mediu de pensionari din Romania se situa la 5,099 milioane, la 31 martie 2021, in scadere cu 24.000 de persoane fata de trimestrul precedent, iar pensia medie lunara a fost de 1.650 lei, in crestere cu 0,9%, conform datelor publicate, luni, de Institutului National de Statistica.

- Intrebat cum comenteaza avizul negativ primit de la Consiliul Legislativ, premierul a zis: „Este un aviz optional, l-am luat in considerare, noi credem ca nu este adevarat ce susține Consiliul Legislativ, vom merge in Parlament și acolo sunt singur ca proiectul de lege va putea fi imbunatațit, deși…

- Mulți pensionari nu incaseaza lunar nici macar suma cu care a fost majorata cea mai mare pensie, anul trecut. Este vorba de un plus de 2.000 de lei, ce a adus valoarea lunara totala la nivelul a 79.000 de lei. Dezvaluirea a fost facuta de ministrul Muncii, Raluca Turcan, care a refuzat sa spuna numele…

- Guvernul vrea sa introduca un nou tip de plata: venitul minim de incluziune. Veste importanta pentru sute de mii de romani: apare un nou tip de venit in tara noastra. Banii dati de stat ii vor ajuta pe asistatii social sa se angajeze si sa primeasca o parte din ajutorul social chiar in timpul in care…

- Cele trei partide din coaliția guvernamentala nu reușesc sa se ințeleaga la imparțirea celor 29 de miliarde de euro pe care Romania urmeaza sa le primeasca de la UE pentru Planul Național de Relansare și Reziliența. Comisia Europeana a aflat de aceasta bataie pe ciolan și riscam acum sa pierdem din…

- "1,5 miliarde pentru paduri este o suma colosala, in niciun caz nu vor fi banii risipiti si in niciun caz nu putem face reforma in fiecare an. Am avut exemple, mai ales la Ministerul Invatamantului, unde am ajuns cu reformele anuale; nu cred in aceste reforme continue. Cred in deciziile fundamentate,…