Stiri pe aceeasi tema

- CNSU a propus prelungirea starii de alerta cu inca 30 de zile, dar a anunțat o serie de masuri de relaxare pentru Sarbatori . Masca de protecție nu mai este obligatorie in spațiile deschise, iar circulația pe timp de noapte nu mai este restricționata. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a…

- S-a aflat ce masuri de relaxare pregatesc autoritațile pentru perioada Sarbatorilor de iarna ce se apropie tot mai mult. Secretarul de stat aflat in fruntea Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU) a facut, marți seara, dupa ședința Comitetului Național pentru Situații de Urgența, o serie de…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a anunțat marți seara relaxarea restricțiilor impotriva Covid-19. Sportul va beneficia de noile masuri anunțate de Raed Afarat, in urma ședinței Comitetului Național pentru Situații de Urgența de marți. La evenimentele sportive vor putea…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a anunțat masurile de relaxare care ar putea fi adoptate pentru perioada sarbatorilor. Anunțul a fost facut in urma ședinței de marți seara a Comitetului Național pentru Situații de Urgența. Participanții au propus eliminarea interdicției…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, sustine marti, incepand cu ora 21,00, declaratii de presa la finalul sedintei CNSU. Libertatea va va prezenta masurile anunțate de șeful DSU. Guvernul Ciuca a anunțat ca pregatește mai multe masuri de relaxare, valabile pentru perioada…

- Noile restrictii aprobate de autoritati au intrat in vigoare luni, la miezul noptii, ele vizand in principal folosirea pe scara larga a certificatului verde, astfel incat fara acest document se va putea intra doar in magazinele esentiale. Purtarea mastii de protectie redevine obligatorie peste tot,…

- LISTA| Noile RESTRICȚII care au intrat ASTAZI in vigoare: Masca redevine obligatorie pe strada, iar certificatul verde devine esențial LISTA| Noile RESTRICȚII care au intrat ASTAZI in vigoare: Masca redevine obligatorie pe strada Noile restrictii aprobate de autoritati intra in vigoare luni, la miezul…

- Șeful DSU, Raed Arafat, susține ca evoluția numarului de infectari cu Covid-19 este intr-o continua analiza, iar masurile prevazute in Hotararea de Guvern privitoare la carantinarea unor localitați au inceput deja sa fie aplicate. Arafat a explicat ca exista și alte masuri care se iau, pana se ajunge…