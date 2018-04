Un minor de 15 ani din Bistra a disparut de acasa

Politia Maramures solicita sprijin in vederea depistarii unui minor in varsta de 15 ani din Bistra. Semeniuc Gheorghe Alexandru a plecat spre scoala la data de 23 aprilie, ora 06.00, de la locuinta sa din localitatea Valea Viseului, comuna Bistra, si pana in prezent nu s-a mai intors. Minorul are urmatoarele… [citeste mai departe]