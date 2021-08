Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a intrat sub focul criticilor dupa ce s-a aflat ca au fost cheltuite aproape 100.000 de lire sterline (138.000 de dolari) pe doua opere de arta moderna ce urmeaza a fi expuse pe peretii de la Downing Street 10, sediul guvernului din Londra, relateaza luni DPA.…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat luni ca Iranul trebuie sa suporte consecintele atacului efectuat joi asupra unui petrolier in Marea Arabiei, transmite Reuters. ''Acesta a fost evident un atac inacceptabil si scandalos impotriva navigatiei comerciale'', a spus Johnson in fata…

- Premierul britanic Boris Johnson a presat joi Uniunea Europeana sa analizeze "cu seriozitate" propunerile sale pentru renegocierea dispozitiilor post-Brexit in Irlanda de Nord, lucru pe care Bruxellesul il refuza in forma actuala, relateaza AFP. In cadrul unei discutii telefonice cu presedinta Comisiei…

- Guvernul britanic anunta marti ca se asteapta la un acord ”rapid” cu Bruxellesul asupra unei prelungiri a unui moratoriu al controalelor anumitor produse alimentare in comertul dintre Regatul Unit si Irlanda de Nord, care expirma miercuri, relateaza Reuters. ”Ne asteptam la un acord rapid…

- Finala Euro 2020 ramane pe Wembley și se va disputa cu 60.000 de spectatori in tribune, relateaza The Telegraph . Potrivit sursei citate, Guvernul britanic va anunța marți, 22 iunie, ca este acord cu solicitarea forului continental de a renunțe la carantina de zece zile pentru 2.500 de oficiali și invitați…

- Carrie Symonds, care s-a casatorit cu prim-ministrul britanic Boris Johnson weekendul trecut, la Londra, a purtat o rochie inchiriata de la un magazin online, scrie The Guardian. Symonds a preferat sa inchirieze pentru cateva zile rochia vintage de pe My Wardrobe HQ decat sa imprumute una…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a facut nunta in secret cu logodnica sa, Carrie Symonds, la Catedrala Westminster, din Londra, in cadrul unei ceremonii restranse, planuita in secret, informeaza BBC.

- Premierul britanic Boris Johnson a permis 'in mod neintelept' ca redecorarea apartamentului sau din Downing Street sa continue, fara a lua in considerare mai riguros cum vor fi acoperite costurile, insa nu a incalcat codul de conduita ministerial, este concluzia unui raport oficial publicat…