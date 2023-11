Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a fost primit, sambata, de omologul sau din Zanzibar, context in care cei doi au vorbit de consolidarea relatiilor bilaterale, inclusiv in domeniile educatiei si turismului. „Am exprimat astazi, in dialogul cu presedintele Zanzibarului, Hussein Mwinyi, nevoia unei cooperari…

- Vizita președintelui Klaus Iohannis in Tanzania s-a desfașurat dupa un protocol diferit fata de Kenya. La programul oficial sotia președintelui Romaniei, Carmen Iohannis și sotul președintei Tanzaniei nu au fost prezenti. Nici la dineul oficial nu au participat.

- Președintele Romaniei, Kaus Iohannis, iși continua astazi turneul in Africa, de aceasta data in Tanzania. Iohannis și presedintele Tanzaniei, Samia Suluhu Hassan, vor avea declaratii de presa comune. Pe o ploaie torențiala – semn de noroc?! – cuplul prezidențial al Romaniei a ajuns in Tanzania, unde…

- Dupa ceremonia primirii oficiale sunt programate convorbiri tete-a-tete, convorbiri oficiale, declaratii de presa comune si un dejun oficia.Iohannis a sosit joi in Tanzania, dupa vizita in Kenya.”Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a sosit in tara pentru o vizita de stat in perioada 16-19…

- „Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis , a sosit in tara pentru o vizita de stat in perioada 16-19 noiembrie 2023, in urma invitatiei Presedintelui Republicii Unite Tanzania, Dr. Samia Solution Hassan”, a transmis Ministerul de Externe din Tanzania.Scopul vizitei este de a atrage mai multe investitii…

- Carmen Iohannis il insoțește pe președintele Klaus Iohannis in turneul din Africa care a inceput ieri, 13 noiembrie, in Kenya, și se va incheia pe 23 noiembrie. La prima apariție, soția președintelui a atras atenția cu alegerea vestimentara. Luni seara, Carmen și Klaus Iohannis au ajuns in Kenya, prima…

- Președintele Klaus Iohannis pleaca intr-un nou și costisitor turneu extern. Dupa deplasarile prelungite in Asia de Sud-Est și Extremul Orient și America Latina, acum președintele se pregatește de o vizita in Africa (și Est și Vest) in Kenya, Tanzania/ Republica Capului Verde și Senegal. Toate deplasarile…