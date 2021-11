Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a fost la o intalnire cu noul premier Nicolae Ciuca pentru a discuta situația din Capitala. La final, Nicușor Dan a explicat ca este nevoie ca Primaria Capitalei sa primeasca fondurile necesare prin Legea Bugetului pentru anul 2022, altfel situația va deveni una critica.…

- Adrian Caciu, noul ministru al Finanțelor, asigura cetațenii ca sunt bani pentru plata, pana la sfarșitul anului, a tuturor salariilor, din sanatate și din intreg sistemul bugetar, pensiilor și drepturilor cetațenilor. Adrian Caciu anunța, intr-o postare pe Facebook, ca la ședința de Guvern de vineri…

- Primarul general Nicușor Dan promite ca va organiza un targ de Craciun in Piața Universitații, in condițiile in care contextul pandemic o va permite. Rata de vaccinare din Capitala este cea mai ridicata din țara. Intrebat cand se va vaccina și el, primarul Capitalei a raspuns ca o va face in scurt timp.…

- Primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, care este și liderul organizației PNL București, și care s-a opus, in ședința de luni seara a conducerii PNL, pentru o alianța cu PSD, susține ca fara el, alianța cu ceilalți primari din Capitala, inclusiv cu Nicușor Dan, s-ar destrama “in cateva zile”. Ciprian…

- Gabriela Firea, prim-vicepresedintele PSD, l-a criticat in termeni duri pe primarul general Nicusor Dan, pe care l-a acuzat ca „a omorat și chinuit atația oameni”, in conditiile in care a oprit testarea gratuita extinsa in Capitala. Fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea este de parere ca…

- Intalnirea dintre Nicusor Dan si Florin Citu, privind stabilirea unor masuri pentru ajutorul pentru incalzire pentru bucureșteni, a fost mutata la sediul PNL pentru ca primarul nu are certificat verde si nu a putut intra in Palatul Victoria. Numai ca premierul interimar l-a lasat pe primarul general…

- Florin Cițu l-a chemat la Guvern pe Nicușor Dan, pentru problemele legate de furnizarea apei calde și a caldurii in București. Primarul general a anunțat ca vrea sa ii propuna premierului interimar ca Primaria Capitalei sa preia ELCEN, dar pentru a face acest demers, ii trebuie fonduri suplimentare.…

- Dupa intalnirea cu Dacian Cioloș, de luni, premierul propus Nicolae Ciuca, a declarat ca USR nu suține un guvern minoritar, dar a adaugat ca are inca speranțe ca un guvern se poate investi in acest mandat. “(Am primit – n.r.) un raspuns cat se poate de transant. USR nu sustine un guvern minoritar…