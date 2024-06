Mircea Geoana pastreaza un suspans „de fatada” la intrebarea: „Candidati sau nu la alegerile prezidentiale 2024?”. Fostul presedinte PSD a afirmat ca un anunt privind intrarea sa in cursa prezidentiala va fi facut „la momentul potrivit”. Criteriul crucial pentru Geoana Secretarul general adjunct al NATO a punctat ca „eventuala sa decizie va fi legata de […] The post Criteriul de care depinde candidatura lui Mircea Geoana la alegerile prezidentiale 2024. L-a precizat chiar el first appeared on Ziarul National .