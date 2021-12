Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a explicat, miercuri, la interviurile Digi24.ro, modul in care romanii vor primi vize pentru a calatori in SUA, dupa un set de criterii transparente, astfel incat rata de refuz sa scada și țara noastra sa poata intra in randul celor ai caror cetațeni nu…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, afirma miercuri, intr un mesaj transmis cu ocazia Zilei Nationale, unde a transmis ca pentru noi, romanii, 1 Decembrie reprezinta mai mult decat marcarea unui moment istoric important ndash; este un reper simbolic al solidaritatii noastre in fata tuturor…

- Statele Unite și Romania vor susține impreuna o campanie de comunicare publica pentru reducerea ratei de refuz a vizelor pentru SUA, singurul criteriu pe care Romania mai trebuie sa il indeplineasca pentru a fi inclusa in programul Visa Waiver, a anunțat marți Ministerul Afacerilor Externe. Ministrul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a anunțat, duminica seara – 7 noiembrie, ca Romania mai are de indeplinit o singura condiție pentru a fi ridicate vizele de catre SUA. Pentru asta, insa, trebuie facuta o campanie de informare naționala, astfel incat romanii care nu indeplinesc conditiile…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, gazduieste, miercuri, la New York, cea de-a X-a Conferinta ministeriala a Comunitatii Democratiilor, in marja Adunarii Generale a ONU. Potrivit MAE, respectiva conferinta se desfasoara in sistem hibrid, iar sefului diplomatiei romane i se va…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, marti, o convorbire telefonica cu consilierul pentru securitate nationala al presedintelui SUA, Jake Sullivan, prilej cu care cei doi inalti oficiali au salutat aniversarea, la 13 septembrie, a 10 ani de la adoptarea Declaratiei Comune privind…

- Imi doresc sa afle toti romanii cauzele pentru care preturile la energie si gaze au crescut si de aceea am votat pentru infiintarea comisiei parlamentare care ancheteaza aceasta problema, a scris, joi, pe Facebook, ministrul Energiei, Virgil Popescu. "Am votat pentru infiintarea comisiei parlamentare…