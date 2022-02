Poliția de Frontiera din cadrul MAI angajeaza intr-o veselie muncitori calificați pe posturi de agenți de poliție. Astfel, cei care se pricep sa repare motoare de nave sau au calificari pentru activitați conexe beneficiaza de aceleași drepturi ca și polițiștii, inclusiv permisul de port-arma. Totodata, bugetele de salarii in unitațile de reparații sunt extrem de […] The post Criterii de angajare in MAI: calificare in profesia de mecanic first appeared on Ziarul National .