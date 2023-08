Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, Federația Romana de Fotbal a stabilit programul ediției de campionat 2023-2024 a Ligii a III-a ce va debuta pe 26 august. Repartizate in Seria 1 a campionatului, cele trei divizionare C ale Bacaului vor incepe campionatul astfel: Aerostar și FC Bacau acasa, intalnind pe CSM Vaslui, respectiv…

- Mai sunt doar 15 zile pana la startul noului sezon al Ligii 3 la fotbal. Minaur Baia Mare face parte din Seria 10, alaturi de o alta echipa din Maramureș și anume CSM Sighetu Marmației. Alaturi de echipa din Baia Mare și cea din Sighet se mai afla Club Sportiv Lotus Baile Felix, ACS Crisul Santandrei,…

- CS Minaur face parte din Seria 10 alaturi de urmatoarele echipe: Club Sportiv Lotus Baile Felix ACS Crisul Santandrei CSM Olimpia Satu Mare SC Olimpia MCMXXI Satu Mare Club Sportiv Municipal Sighetu Marmatiei Victoria Carei SCM Zalau Minerul 1947 Ocna Dej CS Sanatatea Servicii Publice Cluj-Napoca Startul…

- Cele 4 formații din Alba, tot in Seria 9 din Liga 3, una extrem de tare, in ediția 2023/2024! Alaturi de Gloria Bistrița și ACS Mediaș CSM Unirea Alba Iulia, Metalurgistul Cugir, CSU Alba Iulia și Industria Galda de Jos, cele 4 echipe din Alba vor activa tot in Seria 9 a Ligii 3 in ediția 2023/2024,…

- CSU Alba Iulia a pierdut primul amical, 0-1 cu Viitorul Cluj CS Universitatea Alba Iulia a pierdut primul amical din aceasta vara, 0-1 (0-0) cu Viitorul Cluj, fosta și probabil și viitoarea colega din Seria 9 a Ligii 3. A fost un test in care nou antrenor Bruno Vienescu a testat o serie de jucatori,…

- Un loc in plus pentru promovarea din Liga 3! Se muta CSM Unirea Alba Iulia și conjudețenele in Seria 7 a eșalonului terț? In urma ultimei ședințe a Comitetului Executiv al Federației Romane de Fotbal, s-au decis modificari in structura Ligii 2, in ediția 2023/2024 schimbari care aduc dupa sine un loc…

- Fundaș central Daniel Vereguț a ajuns la o ințelegere cu CSM Olimpia Satu Mare și a semnat un contract valabil un an pentru noul sezon al.Ligii 3. Nascut la data de 19 mai 2003, in orașul Sfantu Gheorghe, Daniel Vereguț este dublu campion de juniori cu AFK Csikszereda Miercurea Ciuc si a fost capitanul…

- La zece zile de la prezentare, Dan Petrescu (55 de ani) a inceput cu o infrangere la Jeonbuk Hyundai Motors, in Coreea de Sud, 0-2 in fața lui Gwangju. „E o combinație de factori care accentueaza problemele noastre”, a incercat sa explice Petrescu la conferința. Antrenorul a avertizat: „Va trebui sa…