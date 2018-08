Crișul s-a impus la Sebiș, în fața unei echipe obosite G. Gakos, Moisi, Stepancev și Goșa au fost noutațile din primul unsprezece, la gazde, Dagau, T. Bodri și L. Bodri, la Crișul. Dar, pe parcursul meciului, la ambele echipe au mai intrat jucatori noi.

In plus, trebuie spus ca in dimineața meciului, Național Sebiș a efectuat un antrenament, acest joc fiind ca un al doilea antrenament al zilei. Gazdele sunt in plin cantonament.

In primul sfert de ora. Oaspeții s-au apropiat mai periculos de poarta, dar Pirtea și A. Mihai au ratat. Apoi, dupa jumatatea primei reprize, sebișenii au avut doua oportunitați, dar mingea tot nu a vrut sa intre… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

