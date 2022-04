Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis un mesaj cu prilejul Pastelui Catolic, in care arata ca sarbatoarea Invierii Domnului este prilej de reflectie si de speranta pentru credinciosii romano-catolici, reformati, evanghelici lutherani si unitarieni din tara noastra si pentru credinciosii din intreaga lume…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis un mesaj cu prilejul Pastelui Catolic, in care arata ca sarbatoarea Invierii Domnului este prilej de reflectie si de speranta pentru credinciosii romano-catolici, reformati, evanghelici lutherani si unitarieni din tara noastra si pentru credinciosii din intreaga…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis sambata, 16 aprilie 2022, un mesaj cu prilejul Sarbatorilor Pascale celebrate de crestinii romano catolici, reformati, unitarieni si evanghelici, si al Sarbatorii Floriilor celebrate de ortodocsi, greco catolici, armeni si cultele neoprotestante."Transmit…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj pentru credincioșii care sarbatoresc Paștele Catolic in aceasta duminica, dar și pentru credincioșii ortodocși și ai altor culte care sarbatoresc Floriile.„Transmit tuturor credincioșilor romano-catolici, reformați, unitarieni și evanghelici urarea de…

- In lumina zilelor sfinte, cand Biserica Romano-Catolica serbeaza Invierea Domnului, iar comunitatea se imbraca in veșmantul stralucitor al bucuriei și al speranței divine, adresez tuturor credincioșilor romano-catolici urarea: Cristos a Inviat! Dumnezeu sa ne daruiasca tuturor pace in inimi și…

- Cristos a inviat pentru fiecare dintre noi, indiferent de confesiune și de data in care sarbatorim acest adevar pe care se fundamenteaza intreg creștinismul! A inviat și invie in fiecare zi in care alegem sa ii urmam exemplul de jertfa și iubire. Tuturor albaiulienilor care sarbatoresc duminica Invierea…

- Credincioșii catolici se pregatesc sa intampine Invierea Domnului. Ne aflam in Joia Sfanta, care deschide Triduum-ul Pascal, drama din trei parți a lucrarii mantuitoare a lui Cristos: joia sfanta, vinerea sfanta și sambata sfanta. In joia sfanta sunt permise doar doua Liturghii: Liturghia Crismei, sau…

- Premierul Nicolae Ciuca a adresat un mesaj cu prilejul intrarii in luna postului Ramadan: „Musulmanii din Romania reprezinta un autentic model de Islam moderat, european, o comunitate pe deplin integrata in ansamblul societații”. „Inceputul lunii Ramadan este un moment deosebit de important pentru credincioșii…