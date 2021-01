Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Justiției, Raluca Pruna, critica discursul senatorului PNL, Virgil Guran, despre pensiile speciale. Pruna se arata deranjata de faptul ca reprezentantul PNL omite in discursul sau Armata și angajații de la Interne. „Strategic cum ar veni, sa nu se sperie siguranța naționala ca…

- Campania impotriva tuturor pensiilor speciale este una de insanatoșire a societații romanești și ar trebui sa fie unul dintre mijloacele trezirii publice, cat și un rechizitoriu absolut, doveditor. Pensiile speciale, in loc sa reduca corupția, așa cum iși cauta justificari arhitecții lor, au extins-o…

- Stelian Ion, avizat favorabil in comisiile de specialitate pentru portofoliul Justitiei, a precizat ca in opinia sa pragul valoric pentru abuzul in serviciu nu ar trebui sa existe, fiind o interpretare eronata la momentul respectiv. El a adaugat ca in cazul ar fi in discutie un prag valoric, atunci…

- Liderii partidelor care vor forma viitoarea Coaliție de centru dreapta au avut ieri o ultima negociere la Vila Lac, de aproape 13 ore. La masa puterii au stat și reprezentanții grupului minoritaților naționale, care au ridicat o serie de pretenții pentru a vota noul Guvern. UDMR a incercat sa dea o…

- Alianta USR PLUS sustine ca ''jocurile din Parlament'' privind impozitarea pensiilor speciale ''au fost finalizate de CCR'' prin decizia de neconstitutionalitate de marti, ceea ce face ca aceste venituri sa nu dispara, ''cel putin inca un timp de acum inainte''.…

- ​​Planurile liberalilor de împarțire a posturilor în viitoarea coaliție de guvernare nu sunt pe placul USR-PLUS. Negocierile nu au început oficial înca, dar sunt câteva propuneri care ridica probleme în partidul condus de Dan Barna și Dacian Cioloș. Prima…

- „Liderul PNL, Florin Roman, a anunțat ca, in prima saptamana dupa alegeri, viitorul Parlament, controlat – conform anunțului facut de Iohannis – de catre reprezentanții liberali, va elimina pensiile speciale ale parlamentarilor. Se spune insa ca decizia conducerii liberale este mai complexa și ca, la…

- Fostul premier Adrian Nastase rade de dubla masura a liberalilor in privinta pensiilor speciale. Acesta scrie pe blog un articol formulat ca o stire "pe surse", in care afirma ca PNL ar vrea sa elimine atat pensiile magistratilor, cat si pensiile europarlamentarilor. "Liderul PNL, Florin Roman,…